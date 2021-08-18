Гріти їжу правильно: три лайфхаки з мікрохвильовкою
Тіктокерка Ізабелла Авіла розповіла, чому ви, швидше за все, неправильно використовували мікрохвильовку. Скористайтесь кількома лайфхаками від дівчини, щоб їжа не тільки розігрівалась рівномірно, а й була такою ж смачною, як відразу після приготування, повідомляє 24 Канал.
Здається, у використанні мікрохвильовки немає нічого складного – поставити всередину тарілку, натиснути кнопку і за кілька хвилин страва буде готова. Проте блогерка переконана: їжа після розігрівання може бути не такою смачною, адже більшість людей роблять одні і ті самі помилки.
Як розігріти їжу рівномірно
"Знайомо, коли ви розігріваєте їжу в мікрохвильовці, і частина її просто обпікає рот, а інша – залишається холодна?" – поділилась проблемою Ізабелла.
Так відбувається тому, що ми неправильно ставимо тарілку.
Дівчина переконана: якщо ставити ємність з їжею не посередині диска, що крутиться, а на край, то страва прогріється рівномірно. І ніякого обпеченого язика чи неприємної холодної їжі.
Як розігрівати кілька тарілок одночасно
Якщо у вас велика родина, гості чи просто є кілька страв, які потрібно швидко розігріти, вам знайома ця проблема: поки розігрієш одну порцію, попередня вже охолола. Порада Ізабелли однозначно зекономить вам час і позбавить такої проблеми.
Просто поставте одну із тарілок та чашку, як на фото нижче – і тоді обидві страви прогріються одночасно, і вам не доведеться чекати ще кілька хвилин.
Як зробити їжу знову м'якою
Після розігрівання у мікрохвильовці їжа часто стає сухішою та твердішою, ніж була відразу після приготування. Особливо це стосується пасти чи піци. І це не проблема: дівчина пропонує просто поставити у мікрохвильовку разом із тарілкою їжі стакан з водою.
Ваша улюблена страва залишиться м'якою і смачною, адже вода додасть її вологи, і їжу більше не буде складно пережовувати.