Беленюк став старшим лейтенантом ВСУ

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк став старшим лейтенантом Збройних сил України.

Про це свідчить публікація нардепа на Facebook-сторінці.

"Старший лейтенант тепер ...Велика честь для мене представляти ВСУ", - пише Беленюк.

За даними ЗМІ , крім звання лейтенанта чемпіон отримав і вогнепальну зброю (пістолет ПМ) з рук міністра оборони Андрія Тарана.

Відзначимо, що на зустрічі з олімпійцями Володимир Зеленський подякував спортсменам за завойовані медалі на Іграх в Токіо і вручив державні нагороди.