На міжбанку спокій і стабільність

Після різких коливань курсу безготівкового долара в понеділок і вівторок сьогодні на міжбанківському валютному ринку - спокій і стабільність. Всю першу половину торгової сесії угоди укладаються в вузькому діапазоні 26,63-26,65 гривень.

Спроби продавців підняти цінник вище успіхом не увінчалися: охочих брати дорожче виявилося небагато. Національний банк взяв участь в торгах, викупивши кілька пропозицій від продавців за ціною близько 26,64 гривень.

Продажі готівкового долара вранці почалися за ціною 26,78-26,79 гривень. Потім на короткий час цінник опустили до 26,75-26,76 гривень, але бажаючих купити за такою ціною виявилося несподівано багато. Виник ситуативний перекіс в сторону попиту (клієнти купували долар більше, ніж здавали), і до обіду курс знову повернувся до позначки 26,77-26,78. Останні дні оператори валютного ринку повідомляють порталу «Курс України» про зростання попиту на готівковий долар.

Євро на FOREX в середу спробував скоректуватися після падіння. Після зниження до позначки 1,1701 долара він відскочив до 1,1730, але потім знову пішов вниз. Готівковий євро з ранку і до обіду продавали по 31,32-31,35 гривень. На відміну від долара, попит на євро, що подешевшав, слабкий.

Російський рубль в першій половині дня середи виріс до 73,35 рублів за долар, але потім знову опустився до 73,70 рублів. Готівковий рубль в Києві третій день поспіль продають по 3,62-3,64 гривні за 10 рублів; сьогодні почали з'являтися пропозиції по 3,61 гривні за 10 рублів, але їх поки небагато.