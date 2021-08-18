Найбільші компанії світу почали збирати готівку

Apple, Google і інші компанії стали накопичувати готівку. На кінець другого кварталу баланс найбільших нефінансових компаній світу досяг 6,85 трильйона доларів, свідчить рейтинг S&P, повідомляє Лента.ру.

Корпорації нервують через нового варіанту коронавируса: «дельта»-штамм поширюється по світу і може завдати шкоди світовій економіці.

Страх перед економічними потрясіннями змушує технологічних гігантів збирати гроші: Apple, Microsoft і Alphabet (власник компанії Google) мають на своїх балансах в цілому 460 мільярдів доларів. Amazon накопичив майже 90 мільярдів, Facebook - більше 64 мільярдів доларів.

Нарощують свої резерви не тільки технологічні корпорації. У грудні у американської холдингової компанії Berkshire Hathaway, що належить Уоррену Баффету, на рахунку було 138,3 мільярда доларів, а на кінець червня ця сума зросла до 144,1 мільярда. Корпорації збільшили свої заощадження - і рівень боргу - за рахунок низьких процентних ставок, завдяки яким змогли зайняти більше грошей.

"Раніше ми припускали, що до цього часу компанії почнуть використовувати готівку, - розповів Крістофер Харві, глава підрозділу з управління капіталом в Wells Fargo. - Але компанії витрачають гроші на зворотний викуп, дивіденди і злиття. Вартість фінансування зараз неймовірно дешева, тому фірми випускають боргові зобов'язання, а грошові кошти на їх рахунках продовжують накопичуватися".

Учасники ринку чекають від Федеральної резервної системи США (ФРС) підвищення короткострокових процентних ставок у 2022 році, що призведе до зниження обсягу займаних компаніями грошей. Брати кошти в борг стане дорожче при більш високих ставках, і корпорації зможуть почати використовувати свої гроші на збільшення інвестицій і на підвищення зарплати співробітникам.

Страх перед «дельта»-штаммом сильно впливає на економіку. Компанії все ще бояться витрачати гроші і вважають за краще залишати їх на балансі, інвестори неохоче ризикують грошима, а ціни на нафту падають через низький попит. Економіка Китаю впевнено відновлювалася після пандемії, але через новий варіант коронавірусу її зростання в другому кварталі виявилося нижчим за очікування експертів.