Україна дозволила в'їзд іноземцям після однієї дози вакцини від COVID

Україна дозволила в'їзд іноземцям після однієї дози вакцини від COVID

Кабінет міністрів України вніс зміни до правил в'їзду іноземців до країни на період пандемії COVID-19. Зокрема, тепер пускатимуть з підтвердженням не тільки повного курсу вакцинації, а й після першої дози, повідомляє РБК-Украина.

Згідно зі змінами, для перетину кордону України іноземцям та особам без громадянства потрібен негативний результат ПЛР або експрес-тесту на антиген, а також документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19.

При цьому буде прийматися іноземний COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію однією або декількома дозами вакцин, які включені до переліку Всесвітньої організації охорони здоров'я. Раніше треба було підтвердити повний курс.

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