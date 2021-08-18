У РНБО вважають, що події в Афганістані можуть погіршити міграційну ситуацію
В Україні допускають, що ситуація в Афганістані може спричинити погіршення міграційної ситуації. Про це заявив глава РНБО Олексій Данилов, повідомляє Кореспондент.
"Безумовно, погіршення ситуації в Афганістані може спричинити за собою погіршення ситуації взагалі в регіоні Центральної Азії. І оскільки світ досить глобалізований, все це вплине безпосередньо і на політику безпеки і міграційну ситуацію в Україні.
Не будемо забувати давно відточені прийоми Росії і Білорусі, які вже неодноразово демонстрували здатність погіршувати або впливати негативним чином на політику безпеки або міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в ЄС", - сказав він.
Данилов зазначив, що захоплення "Талібаном" влади став несподіванкою для цивілізованого світу, хоча в Україні експерти попереджали про такий варіант розвитку подій.
"Насправді, розуміючи поведінку і маючи інформацію про стан справ в Афганістані, ми це питання тримаємо постійно на контролі. У нас завдяки ситуації, свого часу туди входив Радянський Союз, є фахівці, вони ще залишилися, які є дуже професійними. Вони нас заздалегідь попереджали, що це станеться, що ця ситуація дуже небезпечна. М'яко кажучи, нам не дуже зрозуміло, чому цивілізований світ не був до цього готовий. було, умовно кажучи, "намальовано", що так буде", - говорить глава РНБО.