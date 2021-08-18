У РНБО вважають, що події в Афганістані можуть погіршити міграційну ситуацію

В Україні допускають, що ситуація в Афганістані може спричинити погіршення міграційної ситуації. Про це заявив глава РНБО Олексій Данилов, повідомляє Кореспондент.

"Безумовно, погіршення ситуації в Афганістані може спричинити за собою погіршення ситуації взагалі в регіоні Центральної Азії. І оскільки світ досить глобалізований, все це вплине безпосередньо і на політику безпеки і міграційну ситуацію в Україні.

Не будемо забувати давно відточені прийоми Росії і Білорусі, які вже неодноразово демонстрували здатність погіршувати або впливати негативним чином на політику безпеки або міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в ЄС", - сказав він.

Данилов зазначив, що захоплення "Талібаном" влади став несподіванкою для цивілізованого світу, хоча в Україні експерти попереджали про такий варіант розвитку подій.