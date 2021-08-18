У "Слузі народу" спростували інформацію про відставку міністра

Розгляд кадрових питань у серпні на позачерговій сесії неможливий, заявляє заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Процедура скликання позачергової сесії трохи складніша, ніж засідання. Просто так додати питання не можна. Необхідні або лист президента, або 150 підписів народних депутатів. Ні підписів не збирають під це (кадрове - ІФ) питання. І, наскільки я знаю, такого листа від президента теж немає", - сказала Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна" в середу, відповідаючи на запитання, чи можливе звільнення на позачерговій сесії міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

За словами Кравчук, у таких випадках має засідати і профільний комітет, а це досить довга процедура.

"Крім цього, якщо відбуваються якісь звільнення в міністерствах, то логічно, щоб відразу було проголосовано призначення. Ба більше, немає жодних розмов про це міністерство. Тобто такий розвиток подій у серпні практично неможливий", - стверджує народний депутат.

Вона також додала, що "офіційного підтвердження немає щодо якихось кадрових питань".

"І поки що я не бачила жодних заяв ні пана Чернишова, ні якоїсь позиції з боку Кабінету Міністрів", - сказала Кравчук.

Раніше в соціальних мережах з'явилися повідомлення, зокрема і народних депутатів, що на позачерговій сесії 23 серпня, крім розгляду питань "Кримської платформи" і Великого Герба, мають намір звільнити﻿ Чернишова та призначити його головою Київської міської державної адміністрації.