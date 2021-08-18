Мендель розповіла про безліч погроз від хейтерів

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель прийшла на презентацію власної книги "Кожен з нас президент" з охоронцем, повідомляє Деловая столица.

Вона стверджує, що отримує багато погроз від своїх хейтерів.

Презентація книги "Кожен із нас президент" відбулася в одному зі столичних торгових центрів 17 серпня. На зустріч прийшло близько 30 людей.

Експрессекретарка спілкувалася з шанувальниками близько години. Після того вона влаштувала автографсесію.

"Іноді боюся" , – відповіла Мендель щодо того, чому вона прийшла з охороною.

Мендель та її охоронець

Також колишня прессекретарка Зеленського зізналася, що після першої книги напише й другу. Вона також буде присвячена українській політиці.