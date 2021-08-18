Мендель розповіла про безліч погроз від хейтерів
Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель прийшла на презентацію власної книги "Кожен з нас президент" з охоронцем, повідомляє Деловая столица.
Вона стверджує, що отримує багато погроз від своїх хейтерів.
Презентація книги "Кожен із нас президент" відбулася в одному зі столичних торгових центрів 17 серпня. На зустріч прийшло близько 30 людей.
Експрессекретарка спілкувалася з шанувальниками близько години. Після того вона влаштувала автографсесію.
"Іноді боюся", – відповіла Мендель щодо того, чому вона прийшла з охороною.
Також колишня прессекретарка Зеленського зізналася, що після першої книги напише й другу. Вона також буде присвячена українській політиці.
"Політика ж не закінчується", – наголосила вона, зазначивши, що у книгу увійдуть не всі відомі їй факти, адже це "загрожуватиме нацбезпеці".