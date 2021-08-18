Літак, що прилетів до Кабула для евакуації українців, не може приземлитися

Сьогодні, 18 серпня, з військового сектору аеропорту Бориспіль до Кабулу з метою евакуювати громадян України та іноземців вилетів військово-транспортний літак.

Про це повідомляє ﻿Командування Повітряних Сил ЗСУ﻿.

За даними відомства, на даний час літак немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу, де ситуація залишається частково неконтрольованою.

﻿Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що також досі не отриманий дозвіл на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану.

Зараз літак Іл-76МД знаходиться в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає вирішення даних питань та дозволу на евакуацію.