ПриватБанк "вручив" позов Коломойському через газету ВР

ПриватБанк у газеті "Голос України" (офіційний друкований орган Верховної Ради) опублікував повідомлення для вручення позову бізнесменам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову й В'ячеславу Карташову (їх довірена особа). У позові йдеться про незаконне присвоєння і відмивання грошей, в результаті чого приблизно 16,5 млрд грн були незаконно виведені з банку з 2007 по 2011 роки, повідомляє Обозреватель.

Незважаючи на те, що Коломойському і Боголюбову належним чином вручили позов у Ізраїлі, банк робить подальші заходи для усунення будь-яких аргументів з їх боку про те, що позов не був вручений. Тому і було ухвалено рішення опублікувати повідомлення ще і в газеті.

Раніше ПриватБанк звернувся до Окружного суду м. Тель-Авів-Яффа (Ізраїль) з позовом до своїх екс-власників і інших відповідачів щодо, як заявляється, їх шахрайських дій. Виведені в зазначений період гроші були розміщені на банківському рахунку в Ізраїльському Банку Дисконт [Israel Discount Bank].