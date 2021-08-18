В Україні з'явиться біокластер для виробництва вакцин

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 18 серпня, оголосив про створення в Україні біокластера, в якому будуть виробляти вакцини й тест-систем для діагностики інфекційних хвороб, повідомляє Кореспондент.

"Кластер дозволить зменшити залежність від імпорту, а також об'єднати в одному місці державні й приватні ресурси, щоб максимально реалізувати освітній, науковий і технічний потенціал, який є у нас в країні. Кінцева мета - це розробка власних вакцин. До цього повинні почати виробляти тест-системи і вакцини з відкритою технологією виробництва", - йдеться в повідомленні.

Бюджет проєкту на цей рік - 100 мільйонів гривень.

Також Кабмін вирішив виділити 300 мільйонів на центри неонатального скринінгу для діагностики рідкісних хвороб у новонароджених.