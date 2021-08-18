Екссекретар РНБО потрапив в ДТП

Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк потрапив на мотоциклі в ДТП через падіння на дорогу дерева, повідомляє Новое время.

"Вчора вночі по дорозі додому, що проходить лісом, через порив вітру прямо перед носом падає дерево... Дивом зреагував. Допомогла школа мотокросу. Знав, що гальмувати - смерть. Якось примудрився "перескочити". Пролетів метрів сорок, "зупинився" в метрах 100. Поки летів ці метри, перед обличчям промайнуло все життя - правду кажуть", - розповів Данилюк.

Крім того, за словами ексглави РНБО, з деревом, що впало також зіткнулася і їхала слідом машина.