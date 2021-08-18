Зарплатна схема і китайський сценарій для Донбасу: що прийняв Кабмін

Кабмін 18 серпня розпочався з теми вакцинації. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував, що темпи вакцинації ростуть, і до кінця року вакцини отримає, щонайменше, половина дорослого населення країни. Головне - не збавляти обертів. Тому навіть на вихідних пункти вакцинації по всій країні повинні працювати, повідомляє Страна.ua.

Втім, уряд збирається піти ще далі - і не просто вакцинувати українців, а й налагодити виробництво власних вакцин. Тема з вітчизняними вакцинами не нова, але тепер отримала конкретних обрисів, і, що головне - фінансування. Кабмін має намір запустити "біокластер" зі стартовим фінансуванням в 100 мільйонів.

Формула для зарплат

Кабмін погодив законопроект, який змінює зарплатні формули. Він вносить цілий ряд змін в уже існуюче законодавство з питань оплати праці.

Зокрема, прописано, що при визначенні зарплати працівника в неї не включаються різного роду доплати - за понаднормову роботу, сумісництво, важкі умови праці, а також премії, індексації, компенсації тощо.

Що стосується важких умов праці, то тут українців чекає сюрприз. Зараз з статтею 100 КЗпП прописано, що на важких і шкідливих роботах передбачені доплати. А сам список таких робіт визначає Кабмін.

Але за новою версією списки "шкідливих" робіт і сама можливість доплати за них прописується в галузевій угоді. Для цього повинні проводити атестацію робочих місць. Тобто, може виявитися, що та чи інша спеціальність, хоч і вважається "шкідливою" в принципі, на конкретному підприємстві не буде потрапляти в цю категорію. Отже, і доплат не буде.

У Кабміні також пропонують прописати формулу для офіційної мінімальної зарплати. Її хочуть розраховувати на базі прожиткового мінімуму з урахуванням загального рівня середніх зарплат по країні, прогнозної інфляції, рівня зайнятості та збалансованості держбюджету.

Лікарняні повісять на роботодавців

В уряді націлилися на велику ревізію Фонду соцстраху. Кабмін сьогодні планував розглянути законопроект, який передбачає істотну "оптимізацію" грошей на лікарняні та інші соціальні виплати. Правда, в останній момент за наполяганням Мінсоцполітики його зняли - для консультацій. Але документ з'явиться на порядку денному вже найближчим часом.

З одного боку, з системи соцстраху хочуть прибрати, нібито, зайву паперову тяганину.

Наприклад, кількість документів, які потрібно подавати до Фонду для призначення страхових виплат при нещасних випадках, пропонують радикально скоротити - з 21 до 1.

Також Фонд соцстраху чекає "цифровізація" - на сервіси Фонду буде доступ через "Дію", ресурси соцстраху включать в національну систему електронної взаємодії "Трембіта" (об'єднує державні електронні бази).

Частина лікарняних планується перекласти на роботодавців. Якщо зараз за рахунок компанії оплачується перші 5 днів лікарняного співробітника, то в разі прийняття закону цей термін збільшать до 7 днів. Що, зрозуміло, змусить роботодавців ще жорсткіше ставиться до співробітників, які часто хворіють.

Також в Кабміні мають намір "закрутити гайки" за виплатами допомоги по інвалідності - одержувачів будуть ретельно перевіряти.

У самому Фонді, який, нагадаємо, зараз контролюють не тільки Мінсоцполітики, а й профспілки і роботодавці, планується посилити позиції міністерства - вона зможе ініціювати призначення і звільнення директора виконавчої дирекції, буде погоджувати призначення заступників та ін.

Енергоринку додали напруги

Кабмін погодив законопроект, яким вносяться зміни в закон, що регулює передачу об'єктів в державну і комунальну власність.

Зараз в цьому списку водопровідно каналізаційні мережі, газові мережі та інші об'єкти критичної інфраструктури. У новому варіанті додали також електроенергетику - обладнання, мережі, об'єкти, пов'язані з передачею і розподілом електроенергії.

Це - однозначно тривожний дзвіночок для обленерго. Тим більше, що влада вже погрожувала вводити в них тимчасові адміністрації, якщо раптом виникне загроза енергетичній безпеці країни.

Нагадаємо: за новим ПСО обленерго належить стати одним з ланок ланцюжка, яка повинна забезпечити зниження тарифів для населення з 1 жовтня цього року. І в обленерго вже попередили, що перекладуть свої додаткові витрати на комерційних споживачів.

Як спрогнозував аналітик Інституту стратегічних досліджень Юрій Корольчук, в результаті електроенергія для підприємств може подорожчати з осені до 20%, що тут же потягне за собою цінники на всі товари і послуги. Загроза передачі в держвласність, як очікується, зробить обленерго більш поступливими.

Втім, самі автори проекту пояснюють нові ініціативи набагато простіше. Як говориться в пояснювальній записці, законодавчо хочуть залагодити проблему передачі в комунальну власність трансформаторних будок біля житлових будинків і бюджетних організацій.

5 мільйонів на Торговий клуб

Україна заплатить близько 5 млн вступного внеску в Консультаційний центр СОТ. Відповідний проект постанови затвердив Кабмін.

Консультаційний центр з питань права СОТ - це міжнародна організація, створена в 2001 році для надання правової допомоги країнам, що розвиваються з питань взаємодії зі Світовою організацією торгівлі. Україна, яка, нагадаємо, є членів СОТ, приєдналася до Угоди про Консультаційному центрі в минулому році. Але грошей поки не заплатила. Вступний внесок в цю організацію становить 162 тисячі швейцарських франків або близько 5 млн гривень за поточним курсом.

Як розраховую в Мінекономіки, Консультаційний центр дозволить Україні більш активно нарощувати експорт. До слова, для підтримки експорту Кабмін також ухвалив рішення збільшити статутний фонд Експортно-кредитного агентства на 1,8 млрд гривень.

Передоплата на ліки на три роки вперед

З подачі Міністерства охорони здоров'я уряд прийняв постанову, якою продовжив терміни передоплати за ліки, які закуповуються для України міжнародними організаціями.

Так, із закупівлі ліків за договорами 2020 року передоплата - до 18 місяців. За препаратів за договорами 2019 роки (хіміотерапевтичні, радіологічні, проти онкології і ін,) - передоплата до 38 місяців (тобто, більше 3 років).

За препаратів для хворих на онкологію дітей - передоплата до 31 місяця. Терміни переглянули на прохання міжнародної організації Crown Agency, яка курирує закупівлі препаратів для України за гроші держбюджету.

Варто зазначити, що програми держзакупівель в останні роки виконуються із запізненням. У МОЗ це пояснюють специфікою фармринку - мовляв, потрібно замовляти препарати наперед у виробників. А пандемія ще більше все ускладнила. Але передоплата на 1,5-3 роки вперед це все-таки перебір.

Карантинні правила для іноземців

Кабмін вніс чергові зміни в карантинні правила. У новій постанові прописали, що на безперешкодний в'їзд в Україну мають право особи, які пред'являть іноземний ковід-сертифікат, що підтверджують вакцинацію однією або декількома дозами вакцин, схвалених ВООЗ, мають негативний тест або вже перехворіли коронавірусів.

Таким особам не потрібно буде проходити самоізоляцію.

Також до переліку вакцин додали вакцину Janssen Jonson&Jonson. Вказавши, що отримати ковід-сертифікат після неї можна буде після закінчення 14 днів після дози.

Вимоги по вакцині Cadoxi NCOV-19 (рекомбінантний вакцина від Ковішілд) посилили. Зараз визнають одну дозу. За новою постановою Кабміну, ковід-парспорт з такою вакциною буде дійсним тільки для тих, хто отримає дві дози (терміни між дозами від 28 до 180 днів).

Дачі оцінять по-новому

Кабмін змінив правила перекладу дачних і садових будинків до житлового фонду.

Заява про таке переведення власник дачі може подати особисто (як в місцеві органи влади, так і до центрів адмінпослуг), через електронний кабінет або відправити поштою.

До заяви потрібно додати копію документа, що підтверджує право власності, письмову згоду співвласників, звіт про проведення технічного огляду будинку. Але самі звіти стануть більш складними.

Якщо раніше було достатньо експертного огляду для оцінки конструкцій будівлі, то тепер дачі перевірять на відповідність будівельним нормам, прописаним для житлових об'єктів. І не факт, що старі дачі пройдуть за цими критеріями.

Також перелік причин для відмови доповнили новим пунктом - дача не зможе вважатися житловим будинком, якщо в ній немає системи опалення або виявлені деформації, які можуть привести до вирішення несучих конструкцій.

Боротьба з тінню

При Мінекономіки з'явиться міжвідомча група з детінізації економіки та розвитку добросовісної конкуренції. Відповідне рішення прийняв Кабмін. Як зазначено в пояснювальній записці, мета цієї групи - виявити сегменти економіки з найбільшою часткою тіні, а також розробити пропозиції - як можна змінити ситуацію.

Очолить групу перший віце-прем'єр міністр, глава Мінекономіки Любченко. До складу групи увійдуть також його заступники, представники Мінфіну, Державної податкової служби, Державної митної служби, заступник голови правління Нацбанку (за згодою), глава АМКУ та ін.

Біокластер по вакцинам

В Україні з'явиться біокластер, який займеться темою вакцин, тест-систем та інших препаратів для виявлення, профілактики та лікування інфекційних хвороб.

Відповідне рішення з подачі Міністерства охорони здоров'я прийняв Кабмін. Сама структура біокластера передбачає створення держпідприємства, яке координуватиме роботу з приватними і державними науково-дослідними та освітніми установами.

Варто відзначити, що в бюджеті на цей рік під такою кластер вже передбачено виділення 100 млн гривень, що дозволить запустити його вже в нинішньому році, - наголошується в пояснювальній записці. Запускати його будуть на базі Центру громадського здоров'я МОЗ. Але подальший розвиток кластера вимагає створення спеціалізованого держпідприємства, - вважають в Міністерстві охорони здоров'я. Новому органу, ясна річ, знадобляться приміщення, персонал, фінансування.

Чи з'являться в Україні за підсумком роботи такого кластера свої вакцини або тест-системи - питання поки відкрите.

Відстрочка по правильному харчуванню в школах

Тему оздоровлення харчування в дитсадках і школах відсунули на більш пізні терміни.

Нагадаємо: в березні цього року Кабмін затвердив новий порядок організації харчування для дітей, яким переглянули раціон. Наприклад, урізали споживання хліба, цукру та ін. Передбачалося, що по-новому дітей стануть годувати вже з 1 вересня цього року.

Але тепер уряд дає задній хід. У новій постанові прописано, що, за чинними договорами з постачальниками, продукти (в тому числі, "шкідливі", такі як сало, цукор і ін) будуть поставляти в дитячі установи до 31 грудня 2021 року. А, якщо договори розірвати зараз, є загроза судових позовів від постачальників.

Тому вирішили переводити дітей на правильній харчування поступово, а також встановити мораторій на штрафи щодо перевірок, які були проведені раніше.

Цікаво також, що вкоротили список алергенів - з нього прибрали фруктозу, якою багато виробників замінюють цукор.

35 мільйонів на гіпоалергенну пшеницю і корсет від сколіозу

Кабмін затвердив список експериментальних розробок, під які держава дасть гроші в цьому і наступному році. Фінансування на 2021 рік - майже 35,5 млн гривень. Їх хочуть пустити кілька проектів.

Зокрема, на розробку цифрового компаса і інтеграцією в інформаційні мережі дадуть близько 3 млн, а на систему високоточного наведення вогню на повітряні об'єкти - 3,6 млн. На розробку препарату для захисту сільськогосподарських культур від фітопаразитичних нематод дадуть 760 тисяч гривень, на на роботу над новим сортом озимого жита - 800 тисяч.

У переліку також проекти по виготовлення палива з техногенних відходів (близько 1,6 млн), створення нового протеїну - активатора системи зсідання крові (2,5 млн гривень), виведення сортів пшениці, на які не буде алергії (1,5 млн), розробку корсетів від сколіозу у дітей (700 тисяч гривень) та ін.

Всі довідки - в ЦНАП

Послуги державних і місцевих органів влади з видачі людям різного роду довідок по максимуму переносяться в центри адміністративних послуг. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

У ЦНАП, зокрема, можна буде отримати документацію по нормативно-грошову оцінку землі, отримати санітарно-епідеміологічну експертиз, свідчення на придбання вибухонебезпечних матеріалів, дозвіл на проведення, будівельних робіт, оформити адресу на об'єкт нерухомості, соціальну допомогу та ін.

Економічна стратегія для Донбасу

Кабмін прийняв економічну стратегію розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року. Документ на 350 сторінках прописує як буде "оживати" Донбас - спочатку підконтрольні території, а потім - і інші.

Плани Кабміну досить амбітні - залучити на Донбас інвесторів з усього світу. Щоб вони, наприклад, переносили виробництво з Азії "ближче до Європи", тобто, на Донбас. Тобто, Луганська і Донецька області мають стати "українським Китаєм" - виробничим майданчиком для компаній з усього світу.

Для цього збираються створити запрошення умови - дати пільги по податках, забезпечити прості правила ведення бізнесу і т.д. Для початку хочуть посилити місцеву інфраструктуру - модернізувати з/д шляхи, побудувати нові дороги та інше.