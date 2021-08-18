Ломаченко несподівано опустився в рейтингу IBF

Василь Ломаченко влітку повернувся після поразки Теофімо Лопесу і брутально переміг Масайоші Накатані. Незважаючи на перемогу українець втратив позицію в рейтингу IBF, повідомляє 24 Канал.

Міжнародна федерація боксу опублікувала оновлений рейтинг боксерів легкої ваги. Ломаченко опустився з 5 позиції на 6.

Також перемога над Хосе Санчесом не допомогла Денис Берінчик. Український боксер опустився з 6 місця на 7.

Володарем титулу за версією IBF залишається абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес.

Рейтинг IBF

1. Джордж Камбосос

2. Ісаак Круз Гонсалес

3. Густаво Лемос

4. Лі Селбі

5. Річард Ком

6. Василь Ломаченко

7. Денис Беринчик

8. Еммануель Таго

9. Джейкоб Нг

10. Заур Абдуллаєв