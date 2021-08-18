Горбунов і вагітна Осадча з'явилися на публіці у стильних луках

Відома українська телеведуча Катерина Осадча, яка вагітна втретє, та її чоловік, шоумен Юрій Горбунов, побували на передпрем'єрному показі мультфільму "Гуллівер повертається". Незважаючи на те, що телеведуча знаходиться на останніх тижнях вагітності, вона продовжує працювати і з'являтися на світських заходах, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото опублікував на особистій сторінці в Instagram Юрій Горбунов. Для походу в кіно Осадча вдягла ніжну, легку сукню з квітковим принтом, а шоумен – чорну сорочку та білі штани.

"Ура! Кіно!" – лаконічно підписав фотографію ведучий.

Юрій Горбунов та Катя Осадча на прем'єрі кіно. Джерело: instagram.com/gorbunovyuriy

Шанувальники відразу ж кинулися писати приємні коментарі зірковій парі.

"Ви нереально красиві", "Крута пара", "Юра красивий і Катя красуня", "Ви супер пара, бажаю щастя" , – пишуть люди.

Трохи пізніше Осадча опублікувала фото в Instagram, на якому позує в білій легкій сукні на тоненьких бретельках. Родзинкою образу став обруч у її волоссі в тон до вбрання. З аксесуарів вагітна ведуча обрала підвіску на шию.

"Напевно, цього року останні тижні літа найхвилюючі" , – написала Катерина.