Зустріч Меркель і Путіна: які питання обговорять

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, під час візиту в Москву 20 серпня, який передує її поїздці до Києва, може обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним питання України, Білорусі та захопленого талібами Афганістану, повідомляє Страна.ua.

Візит Меркель до Росії пройде не тільки напередодні її запланованої на 22 серпня зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але і перед закінченням будівництва "Північного потоку-2", яке анонсовано на 23 серпня.

Так що як мінімум можливість майбутнього транзиту російського газу через Україну Меркель і Путін точно обговорюватимуть (нагадаємо, що Росія ставить можливість продовження транзиту газу через Україну від збільшення споживання російського газу в Європі).

Ну і традиційно, обговорення торкнеться Донбасу.