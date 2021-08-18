Ощадбанку дозволили відкрити зал ігрових автоматів у столиці

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала державному "Ощадбанку" дозвіл на відкриття залу ігрових автоматів або букмекерської контори в київському готелі Ramada Encore Kyiv, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Згідно з оприлюдненим документом, гральний зал площею 1008 кв.м буде розташований на другому поверсі корпусу № 3 готелю, який знаходиться за адресою вулиця Столичне шосе, 103. Ramada Encore Kyiv має категорію "чотири зірки".

Зазначається, що "Ощадбанк" подав до КРАІЛ заявку на отримання дозволу 10 серпня. Розгляд заявки та прийняття позитивного рішення зайняло шість днів.