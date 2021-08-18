Чому люди, які перебувають у стосунках, набирають вагу
Часто люди в стосунках набирають зайву вагу. Цим явищем зацікавилися вчені й почали вивчати, чому так трапляється., повідомляє 24 Канал.
Вони спостерігали за різними парами: які ходять на побачення, живуть разом або вже одружилися. З'ясувалося, що пари, які живуть разом або одружені, схильніші до зайвої ваги, ніж люди, які тільки ходять на побачення.
І чим довше люди разом, тим більше кілограмів вони набирали. Так, чоловіки, які живуть з партнером або партнеркою від року до двох років, у два рази частіше страждають від ожиріння в порівнянні з чоловіками, які живуть самі. У жінок ймовірність ожиріння теж підвищується.
У парах, які прожили разом понад 2 років, частіше зустрічаються випадки синхронного ожиріння, а ще люди ведуть менш активний спосіб життя і більше сидять вдома.
Чому люди в стосунках набирають вагу
Вчені припустили, що люди набирають вагу з різних причин:
- їм більше не потрібно підтримувати форму, щоб приваблювати інших людей, адже вони вже щасливі у відносинах;
- вони частіше їдять у кафе і ресторанах, ніж коли були самотні, тому в цілому з'їдають більше;
- менше рухаються і частіше проводять час вдома;
- переймають харчові звички й спосіб життя свого партнера.
Щасливі стосунки шкодять здоров'ю
Якщо в людей у парі знижується мотивація стежити за харчуванням і бути активним заради привабливості, то тепер це потрібно робити заради здоров'я.
Звичайно, людина сама відповідає за своє харчування і спосіб життя, тому не можна звинувачувати оточуючих у тому, що він або вона набрали вагу. Але так чи інакше люди переймають звички близьких: якщо один з подружжя страждає ожирінням, ймовірність, що інший теж почне набирати вагу, збільшується на 37%.