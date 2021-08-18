Київ потрапив до першої сотні міжнародного рейтингу міст
У 2021 році Київ покращив свої позиції у рейтингу Best Cities Reports 2021, піднявшись зі 139-го на 87-ме місце. Таким чином українська столиця вперше потрапила в першу сотню списку Best Cities.
Про це повідомив Департамент економіки та інвестицій КМДА, посилаючись на американське рейтингове видання Best Cities Reports 2021.
Best Cities Reports 2021 – це вже шостий випуск із вичерпним рейтингом міст світу для життя, роботи, інвестицій та подорожей від компанії Resonance Consultancy.
Resonance Consultancy складає рейтинг міст світу з населенням понад мільйон осіб на основі статистичних показників та оцінок якості послуг місцевими жителями і туристами. Розглядається 25 сфер, що згруповані в шість основних категорій: навколишнє середовище з урахуванням кількості випадків захворювання на COVID-19; ключові міські установи, визначні пам’ятки та інфраструктура; людський капітал; рівень життя; дозвілля; висвітлення у ЗМІ, інтернеті тощо.
"У розділі про пам’ятки та визначні місця згадують об’єкти, що внесені до Списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні – Софійський собор та Києво-Печерську Лавру, а також Свято-Михайлівський Золотоверхий та Свято-Володимирівський собори. Музеї столиці отримали 27 місце серед усіх музеїв світу", - повідомили в КМДА.