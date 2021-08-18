Уряд спростив процедуру переведення садових будинків у жилі

Громадяни, що мають намір перевести дачний чи садовий будинок у жилий, зможуть подати документи в електронній формі. Відповідні зміни було прийнято на засіданні Уряду 18 серпня, повідомляє ЛигаБизнес.

Змінами до Порядку переведення дачних і садових будинків, які відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки передбачено, що:

подати заяву про переведення садових або дачних будинків у жилі будинки можна особисто або шляхом надсилання рекомендованим листом з описом вкладення (зокрема, через центри надання адміністративних послуг) або в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є власник;

рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні створюватиметься виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності як електронний документ з присвоєнням реєстраційного номера та підписуватиметься керівником виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради. Якщо у сільській раді виконавчий орган не утворено, то документ підписує сільський голова з накладенням кваліфікованого електронного підпису;