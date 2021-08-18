Названо суму, яку вкрав з Афганістану президент-втікач

Колишній президент Афганістану Ашраф Гані, який втік з країни, вкрав з державної скарбниці 169 мільйонів доларів. Таку суму озвучив афганський посол в Таджикистані Мухаммад Зохір Агбар на прес-конференції в Душанбе, повідомляє Лєнта.Ру.

Втеча Гані після приходу до Кабулу бойовиків «Талібану», Зохір Агбар назвав «зрадою держави і нації». Він також визнав віце-прем'єра Амрллу Салеха главою республіки. Посол додав, що перший заступник, відповідно до афганської конституції, очолює державу в разі «відсутності, втечі або смерті президента».

Агбар пообіцяв звернутися до Інтерполу, щоб Ашрафа Гані заарештували і доставили в міжнародний суд. Раніше із закликом до міжнародної поліції затримати колишнього президента виступив глава Міноборони Афганістану Бісмілля Хан Мохаммаді. Його заяву підтримав афганський телеканал Kabul News. Агентство також повідомило, що екс-президент зараз знаходиться в столиці Абу-Дабі ОАЕ.

17 серпня віце-прем'єр Амрулла Салех назвав себе тимчасовим главою Афганістану, пославшись на конституцію і додавши, що він, на відміну від Гані, до сих пір знаходиться на території країни. Він також закликав громадян країни приєднатися до спротиву проти талібів. За його словами, жителі республіки повинні довести, що Афганістан - це не В'єтнам, а таліби - не в'єтконгівці.