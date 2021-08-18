Колишній секретар РНБО Данилюк ледь не загинув на мотоциклі

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що дивом урятувався від падіння сухого дерева, коли їхав через ліс на мотоциклі, повідомляє Деловая столица.

Відповідний допис він оприлюднив у Facebook.

"Народився в сорочці. Вчора (17 серпня — ред.) вночі дорогою додому, що проходить лісом, через порив вітру просто перед носом падає дерево. Сухостій, як потім з’ясувалося. Дивом зреагував. Допомогла школа мотокросу. Знав, що гальмувати – смерть. Якось примудрився "перескочити". Пролетів метрів із сорок, "зупинився" у метрах 100. Поки летів ці метри, перед обличчям промайнуло все життя – правду кажуть" , – написав колишній секретар РНБО.﻿

Данилюк також поінформував, що після інциденту за його участю в дерево врізався ще й автомобіліст, який, за словами колишнього секретаря РНБО, спочатку ледь не зачепив його, а потім допоміг зібрати речі, зафіксувати мотоцикл та прибрати сухостій із дороги, щоб уберегти інших від нових зіткнень.

"Слава богу, всі живі" , — додав Данилюк, зазначивши, що внаслідок падіння дерева мотоцикл зламався.

Він також повідомив, що викликав поліцію на місце події, яка допомогла відтягнути дерево на узбіччя.