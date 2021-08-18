Що можна їсти ввечері при схудненні: 6 корисних продуктів

Якщо ви вирішили схуднути, але ввечері зриваєтеся і їсте все, що потрапляє під руку, варто переглянути свій раціон. Він має бути збалансованим, але при цьому смачним та різноманітним, повідомляє 24 Канал.

І не змушуйте себе голодувати у вечірній час – просто обирайте правильні продукти. 6 корисних варіантів для вечері назвала експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічних супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

Що можна їсти на вечерю

Свіжі та тушковані овочі. Це легкий і простий варіант вечері. Вся річ у тому, що овочі перетравлюються за 30 – 40 хвилин і не створюють тяжкості у шлунку.

Це легкий і простий варіант вечері. Вся річ у тому, що овочі перетравлюються за 30 – 40 хвилин і не створюють тяжкості у шлунку. Кисломолочні продукти. Вони містять білок, симбіотичні бактерії та швидко засвоюються. Це позитивно позначиться на роботі шлунково-кишкового тракту.

Яйця. Візьміть варені білки та жовток від одного яйця, додайте селеру та інші овочі. Ви отримаєте смачну, корисну та низькокалорійну страву.

Нежирна риба . Експертка пояснила, що людський організм засвоює морепродукти швидше, ніж свинину та яловичину.

. Експертка пояснила, що людський організм засвоює морепродукти швидше, ніж свинину та яловичину. Курка чи індичка. Птицю можна запекти або приготувати на пару. Також можна використовувати м'ясо для приготування смачного сендвіча з хлібців.

Адигейський сир, бринза чи моцарела. Сири містять казеїн, який швидко втамовує голод. Крім того, він прискорює метаболізм.

Пам'ятайте, що є потрібно тоді, коли з'являється відчуття голоду, і до його угамування. Останній прийом їжі має бути за 3 години до сну.