Похолодання та місцями дощі: прогноз погоди на 19 серпня

До України потихеньку підбирається осінь. З її прохолодною погодою та дощами. Останні, щоправда, поки йтимуть тільки в окремих регіонах країни. А ось температура повітря на основній частині території не підніметься вже вище 29°С.

Отже, у четвер, 19 серпня, у західних, північних і більшості центральних областей країни очікується температура 21-25°С удень і від 9 на заході до 17°С на півночі вночі. У двох областях центру буде в рази тепліше. У Полтавській області, як і в Криму, - 26-28°С удень і 15-20°С уночі. У Дніпропетровській, а також у Запорізькій і Херсонській областях - 27-29°С удень і 17-20°С уночі. В інших південних областях буде не більше 23-25°С удень і 16-19°С уночі. І тільки на сході поки залишається спекотна погода - 30-33°С удень і 18-20°С уночі.

Дощем з грозами заллє схід (крім Луганської області), південь, Крим, а також частково центр країни (крім Житомирської, Київської та Вінницької областей). Також 19 серпня на більшій частині країни очікується сильний вітер. У центрі, на півдні, на заході та на півночі він буде, у середньому, 11-18 км/год. У центрі та на півдні місцями вітер сягатиме 22-29 км/год. На сході ж і в Криму буде спокійніше - 4-14 км/год у середньому, місцями до 18 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 19 серпня в центральних (крім Вінницької), південних, удень також у східних областях очікуються грози, місцями можливий град і шквали 15-20 м/с. Уночі в центральних і південних областях місцями значні дощі (рівень небезпеки - жовтий).

У столиці України, Києві, 19 серпня очікується температура від 15 до 23°С протягом дня, вітер 7-14 км/год і, можливо, невеликий дощ.