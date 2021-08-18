“Екс-міністр ДНР” перебуває під арештом у Москві

У Москві заарештували колишнього “міністра доходів і зборів” терористичної “ДНР” Олександра Тимофєєва з позивним “Ташкент”, повідомляє InfoResist.

Пресненський суд столиці Москви продовжив Тимофєєву термін утримання під вартою до жовтня.

Його підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі. Згідно з даними слідства, колишній пособник терористів за п’ять мільйонів доларів обіцяв допомогти бізнесменові Сергію Шпаку із закриттям кримінальної справи про розкрадання у великого російського холдингу 1,8 мільярда рублів. Спільником Тимофєєва слідство вважає Ігоря Сосновського,який у минулому був радником прем’єр-міністра України Миколи Азарова.

У матеріалах справи також сказано, що Тимофєєв і Сосновський спочатку говорили Шпаку, що за півмільйона доларів вони передадуть його кримінальну справу зі слідчого департаменту МВС РФ в управління ФСБ. На наступному етапі, за який Шпак повинен був заплатити 4,5 мільйона доларів, силовики повинні були припинити його кримінальне переслідування, а також перевести Шпака В свідки і зняти з міжнародного розшуку.

У квітні 2021 року представник Шпака інсценував угоду на пропозицію Тимофєєва і Сосновського і передав 15 тисяч доларів і 485 тисяч доларів. При отриманні грошей Сосновського і Тимофєєва затримали.