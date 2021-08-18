Підприємство Пінчука оштрафували на 69 мільйонів

Антимонопольний комітет України оштрафував підприємство «Інтерпайп Україна» за участь в змові на тендерах «Укрзалізниці». «Інтерпайп» намагався оскаржити штраф, але програв відповідний суд, повідомляє Телеканал D1.

Антимонопольний комітет з'ясував, що підприємства «Інтерпайп Україна», «РЕТЕК», «Транспортні інвестиції» і «Фірма Інтервторпром» домовилися про імітацію конкуренції на тендерах філії «Укрзалізниці».

Договір укладався в тому, що «Інтерпайп» повинен перемогти в ряді закупівель запчастин до рухомого складу «Укрзалізниці». Всього було 42 тендера на майже 700 мільйонів гривень і у всіх них переміг «Інтерпайп».

Фахівці Антимонопольного комітету України проаналізували всі закупівлі і виявили ознаки змови. Всі його учасники були оштрафовані на понад 71 мільйон гривень. «Інтерпайп» та інші підприємства намагалися скасувати штраф через суд. Вони виграли в першій інстанції, але АМКУ пішов в апеляцію і там переміг. Свій штраф в 69 мільйонів 331 тисячу 383 гривні «Інтерпайп» уже заплатив. Тепер свої більш 1 мільйона 668 з половиною тисяч гривень повинні заплатити інші підприємства.