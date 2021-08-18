З держдач на вимогу Зеленського не з'їхав жоден ексчиновник

Після вимоги президента Володимира Зеленського про проведення аудиту з держдач у Пущі-Водиці не з'їхав жоден мешканець. Рішення про виселення не надходили, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у відповіді директора Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Держуправління справами Євгена Єгорова на запит APnews.

За його словами, рішення про заселення і проживання в будинках і приміщеннях у КВ "Пуща-Водиця" приймає Державне управління справами.

Повідомляється, що на держдачах провели аудиторську перевірку, яку здійснила Держаудитслужба. Однак за її результатами рішень про виселення не приймалося.

Нагадаємо, в травні президент України Володимир Зеленський доручив провести повний аудит земель і державних резиденцій у Конча-Заспі і Пуща-Водиці і встановити повний перелік осіб, які там проживають.