Папа Римський змістив єпископа через інтимне відео

Папа Римський Франциск змістив єпископа бразильського міста Сан-Жозе-ду-Ріу-Прету Томе Феррейру да Сілва з його поста. Про це повідомила служба друку Святого престолу, повідомляє Лента.Ру.

Єпископ сам подав прохання про відставку. Причиною стало відео, опубліковане в мережі минулого тижня. На ньому напівголий 60-річний священик дзвонить по відеозв'язку іншому чоловікові, ведучи з ним розмову інтимного характеру. Відео стало вірусним в інтернеті.

Опинившись в центрі секс-скандалу да Сілва підтвердив, що на ролику дійсно присутній він. В якості тимчасового заступника зміщеного єпископа в місті Сан-Жозе-ду-Ріу-Прету призначено архієпископа Моасір Сілва.