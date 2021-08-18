Валютний ринок: підсумки середи
У середу безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку встановив новий річний мінімум на рівні 26,56. Національний банк в черговий раз втримав котирування від обвалу.
Процес продажу валюти експортерами перед майбутньою сплатою податків продовжився і сьогодні. Незважаючи на те, що покупців на ринку вистачало, вони не поспішали брати по будь-якій ціні і фактично змусили продавців знизити цінники до самих мінімумів. В кінці торгової сесії, коли на ринку залишилися тільки спекулянти, що гойднули курс ще нижче, в ситуацію втрутився Національний банк. Регулятор позначив черговий рівень підтримки і не дозволив долару впасти ще нижче.
Закрили торги середовища на 3,5 копійки на купівлі і на 4,5 копійки на продажу нижче, ніж у вівторок.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,63 / 26,70 (купівля / продаж).
Торги середовища відкрилися вужче, ніж у вівторок: спред на відкритті склав 7 копійок. Перша угода за ціною 26,70 гривень пройшла о 09:42: у когось із покупців здригнулася рука, і він закрив заявку продавця, взявши за його ціною. Подальша торгівля аж до 11 ранку проходила в інтервалі 26,635-26,65 гривень. Національний банк з'явився на ринку о 10:20, задовольнив кілька заявок від продавців в районі 26,64 гривень - і пішов. В 11 ранку на ринок вийшло кілька великих покупців, і продавці відреагували зростанням цінника до 26,68 гривень. Втім, раділи вони недовго: вже о 12 годині великі покупці пішли, і торгівля повернулася в колишній діапазон 26,635-26,65 гривень. Після обідньої перерви котирування почали повільно знижуватися. До 15:30, коли починається торгівля за схемою ТОМ, цінники на покупку пішли нижче 26,60 і встановили новий річний мінімум - 26,56 гривень. Настільки різке зниження явно не входило в плани регулятора, і він в черговий раз з'явився на ринку, оголосивши інтервенцію на покупку долара за ціною 26,615 гривень - на 5,5 копійок вище мінімуму. Несподівані дії регулятора (який до цього не практикував викуп вище мінімальних цін) миттєво протверезили спекулянтів.
Котирування закриття - 26,615 / 26,625 (покупка / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 53,6 млн порівняно з вівторком і склав 161,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6473 гривень.
- Офіційний курс долара на 19 серпня встановлений на позначці 26,6455 гривень за долар, зниження на 2,97 копійки.
- Офіційний курс євро на 19 серпня встановлений на позначці 31,2379 гривні за євро, зниження на 14,41 копійок.
Готівковий долар в обмінниках Києва вранці продавали по 26,78-26,79 гривень, але потім, відреагувавши на зниження на міжбанку, цінник опустили до 26,76-26,77 гривень. У першій половині дня в один час навіть з'явилися пропозиції на продаж по 26,75 гривень, але їх швидко розібрали.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:00 - 1,1709. Сьогодні євро спочатку опустився до позначки 1,1701 долара, потім скорегувався до 1,1730 долара, а до вечора знову знизився до 1,1705 долара. Готівковий євро також подешевшав: до вечора його продавали по 31,29-31,30 гривень.
Російський рубль протягом дня торгувався в межах 73,35-73,80 рубля за долар. Станом на 18:00 він затиснутий у вузькому діапазоні 73,71-73,78 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві продавали по 3,61-3,64 гривень за 10 рублів.