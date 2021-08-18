Валютний ринок: підсумки середи

У середу безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку встановив новий річний мінімум на рівні 26,56. Національний банк в черговий раз втримав котирування від обвалу.

Процес продажу валюти експортерами перед майбутньою сплатою податків продовжився і сьогодні. Незважаючи на те, що покупців на ринку вистачало, вони не поспішали брати по будь-якій ціні і фактично змусили продавців знизити цінники до самих мінімумів. В кінці торгової сесії, коли на ринку залишилися тільки спекулянти, що гойднули курс ще нижче, в ситуацію втрутився Національний банк. Регулятор позначив черговий рівень підтримки і не дозволив долару впасти ще нижче.

Закрили торги середовища на 3,5 копійки на купівлі і на 4,5 копійки на продажу нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,63 / 26,70 (купівля / продаж).

Торги середовища відкрилися вужче, ніж у вівторок: спред на відкритті склав 7 копійок. Перша угода за ціною 26,70 гривень пройшла о 09:42: у когось із покупців здригнулася рука, і він закрив заявку продавця, взявши за його ціною. Подальша торгівля аж до 11 ранку проходила в інтервалі 26,635-26,65 гривень. Національний банк з'явився на ринку о 10:20, задовольнив кілька заявок від продавців в районі 26,64 гривень - і пішов. В 11 ранку на ринок вийшло кілька великих покупців, і продавці відреагували зростанням цінника до 26,68 гривень. Втім, раділи вони недовго: вже о 12 годині великі покупці пішли, і торгівля повернулася в колишній діапазон 26,635-26,65 гривень. Після обідньої перерви котирування почали повільно знижуватися. До 15:30, коли починається торгівля за схемою ТОМ, цінники на покупку пішли нижче 26,60 і встановили новий річний мінімум - 26,56 гривень. Настільки різке зниження явно не входило в плани регулятора, і він в черговий раз з'явився на ринку, оголосивши інтервенцію на покупку долара за ціною 26,615 гривень - на 5,5 копійок вище мінімуму. Несподівані дії регулятора (який до цього не практикував викуп вище мінімальних цін) миттєво протверезили спекулянтів.

Котирування закриття - 26,615 / 26,625 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 53,6 млн порівняно з вівторком і склав 161,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6473 гривень.

Офіційний курс долара на 19 серпня встановлений на позначці 26,6455 гривень за долар, зниження на 2,97 копійки.

Офіційний курс євро на 19 серпня встановлений на позначці 31,2379 гривні за євро, зниження на 14,41 копійок.

Готівковий долар в обмінниках Києва вранці продавали по 26,78-26,79 гривень, але потім, відреагувавши на зниження на міжбанку, цінник опустили до 26,76-26,77 гривень. У першій половині дня в один час навіть з'явилися пропозиції на продаж по 26,75 гривень, але їх швидко розібрали.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:00 - 1,1709. Сьогодні євро спочатку опустився до позначки 1,1701 долара, потім скорегувався до 1,1730 долара, а до вечора знову знизився до 1,1705 долара. Готівковий євро також подешевшав: до вечора його продавали по 31,29-31,30 гривень.

Російський рубль протягом дня торгувався в межах 73,35-73,80 рубля за долар. Станом на 18:00 він затиснутий у вузькому діапазоні 73,71-73,78 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві продавали по 3,61-3,64 гривень за 10 рублів.