У Польщі встановлюють колючий дріт на кордоні з Білоруссю

Сили безпеки Польщі зміцнюють польсько-білоруський кордон колючим дротом, щоб захиститися від напливу біженців з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами міністра оборони Маріуша Блащака, в операції по установці загородження з колючого дроту брало участь понад 900 польських військовослужбовців. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Васик зазначив, що " прикордонні служби країни не дозволять нелегальним мігрантам потрапити до Польщі ". Польських прикордонникам стримувати нелегалів тепер допомагають військові, наголошується в повідомленні.

Міністерство оборони Польщі повідомило, що колючий дріт зараз встановлено майже на 100 з 418 кілометрів кордону, і що скоро такі загородження будуть готові ще на ділянці в 50 км.

"Пріоритетом уряду є безпека польських громадян", - йдеться в заяві міністерства оборони.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій зі свого боку звинуватив офіційний Мінськ в шантажі, оскільки білоруські прикордонники не пускають мігрантів назад в Білорусь, а Польща, Латвія і Литва, куди намагаються потрапити люди, не пускають їх до себе. Через це на кордоні часто спалахують конфлікти і зіткнення.

"Не буде того, щоб шантаж з боку Лукашенка змушував нас прийняти кого-небудь", - сказав Моравецкій журналістам в середу.

Однак в середу два депутата від опозиційної партії "Громадянська платформа" принесли ковдри, спальні мішки і їжу групі з 50 чоловік на нейтральній смузі між Польщею та Білоруссю. Вони закликали уряд забезпечити гуманне поводження з нелегалами.