У Польщі встановлюють колючий дріт на кордоні з Білоруссю

У Польщі встановлюють колючий дріт на кордоні з Білоруссю

Сили безпеки Польщі зміцнюють польсько-білоруський кордон колючим дротом, щоб захиститися від напливу біженців з Іраку, Сирії та Афганістану, які намагаються потрапити до ЄС через Білорусь, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами міністра оборони Маріуша Блащака, в операції по установці загородження з колючого дроту брало участь понад 900 польських військовослужбовців. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Васик зазначив, що "прикордонні служби країни не дозволять нелегальним мігрантам потрапити до Польщі". Польських прикордонникам стримувати нелегалів тепер допомагають військові, наголошується в повідомленні.

Міністерство оборони Польщі повідомило, що колючий дріт зараз встановлено майже на 100 з 418 кілометрів кордону, і що скоро такі загородження будуть готові ще на ділянці в 50 км.

"Пріоритетом уряду є безпека польських громадян", - йдеться в заяві міністерства оборони.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій зі свого боку звинуватив офіційний Мінськ в шантажі, оскільки білоруські прикордонники не пускають мігрантів назад в Білорусь, а Польща, Латвія і Литва, куди намагаються потрапити люди, не пускають їх до себе. Через це на кордоні часто спалахують конфлікти і зіткнення.

"Не буде того, щоб шантаж з боку Лукашенка змушував нас прийняти кого-небудь", - сказав Моравецкій журналістам в середу.

Однак в середу два депутата від опозиційної партії "Громадянська платформа" принесли ковдри, спальні мішки і їжу групі з 50 чоловік на нейтральній смузі між Польщею та Білоруссю. Вони закликали уряд забезпечити гуманне поводження з нелегалами.

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