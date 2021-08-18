На Нью-Йорк насувається руйнівний тропічний шторм

У США тропічний шторм Фред, що обрушився на Західну Вірджинію, тепер несе повені і зсуви в штаті Нью-Йорк. У Західній Вірджинії і Північній Кароліні вранці в середу, 18 серпня, негода залишила без електропостачання близько 25 тисяч людей, повідомляє Страна.ua.

У Північній Кароліні через декілька зсувів був закритий ділянку шосе "Інтерстейт 19", що проходить через ущелину Нантахала.

Напередодні повідомлялося, що тропічний шторм Фред викликав торнадо в штатах Джорджія і Північна Кароліна.

У штаті Теннессі через негоду закрито школи. Також евакуювали людей, які живуть в районі переповнених через дощ річок.

Відомо, що тропічний шторм Фред був сформований тиждень тому над Пуерто-Ріко і потім почав переміщатися на північ у бік узбережжя США.