В Тель-Авіві затримали 23 пасажирів з підробними ПЛР-тестами

Працівники компанії United Airlines виявили 23 пасажира у аеропорті Тель-Авіву із підробними ПЛР-тестами на COVID-19. Туристи збирались полетіти до Нью-Йорка, але їх затримали, повідомляє 24 Канал.

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Працівники аеропорту Бен-Гуріон запідозрили, що медичні документи можуть бути несправжніми та вирішили перевірити інформацію. Вони повідомили про це ізраїльську поліцію та Міністерство охорони здоров'я, які підтвердили факт підробки сертифікатів.

Порушників, які намагались полетіти з несправжніми сертифікатами, було затримано. Їх відпустили після сплати штрафу.

Для аеропорту Бен-Гуріон це не перший інцидент з підробленими медичними довідками. Протягом тижня там майже щодня виявляють близько 15 пасажирів з несправжніми сертифікатами вакцинації чи ПЛР-тестами.

Така масова підробка документів пояснюється тим, що в аеропорті є великі черги на тестування COVID-19: медики не справляються з напливом людей, а пасажири не завжди мають бажання стояти у довжелезних чергах.

Щоб зменшити потік людей в аеропорті, авіакомпанія El Al розробила проєкт з тестування пасажирів у літаку. Туристи будуть здавати мазки перед посадкою та безпосередньо під час польоту.