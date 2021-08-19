Що одягнути на 1 вересня: готові образи для мами

1 вересня вже не за горами, значить, саме час задуматися про святковий аутфіт для урочистої лінійки. Спідниця в білизняному стилі з класичними човниками або трендова сукня-комбінація – лише кілька можливих варіантів, повідомляє Обозреватель.

Плісировану спідницю можна сміливо назвати універсальною річчю, оскільки вона легко вписується в гардероб. Доповнити її можна укороченим жилетом. Про це у своєму блозі в Instagram розповіла стилістка Анастасія Надточій.

Плісирована спідниця. Джерело: instagram.com/image.buro

Спідниця в білизняному стилі. Джерело: instagram.com/image.buro

Сукня-сорочка в поєднанні із взуттям на акуратних підборах і відповідними аксесуарами теж відмінно підійде для 1 вересня.

Сукня-сорочка. Джерело: instagram.com/image.buro

Сукня-сорочка і аксесуари. Джерело: instagram.com/image.buro

Широкі штани в модному в цьому сезоні відтінку, блуза з яскравим принтом і практичні балетки – ще один хороший варіант.

Широкі штани в модному в цьому сезоні відтінку. Джерело: instagram.com/image.buro

Брючний костюм трендового кольору та базовий топ разом виглядають максимально елегантно. Завершити лук слід красивими аксесуарами та правильно підібраним взуттям.

Брючний костюм трендового кольору. Джерело: instagram.com/image.buro