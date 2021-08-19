Що одягнути на 1 вересня: готові образи для мами
1 вересня вже не за горами, значить, саме час задуматися про святковий аутфіт для урочистої лінійки. Спідниця в білизняному стилі з класичними човниками або трендова сукня-комбінація – лише кілька можливих варіантів, повідомляє Обозреватель.
Плісировану спідницю можна сміливо назвати універсальною річчю, оскільки вона легко вписується в гардероб. Доповнити її можна укороченим жилетом. Про це у своєму блозі в Instagram розповіла стилістка Анастасія Надточій.
Сукня-сорочка в поєднанні із взуттям на акуратних підборах і відповідними аксесуарами теж відмінно підійде для 1 вересня.
Широкі штани в модному в цьому сезоні відтінку, блуза з яскравим принтом і практичні балетки – ще один хороший варіант.
Брючний костюм трендового кольору та базовий топ разом виглядають максимально елегантно. Завершити лук слід красивими аксесуарами та правильно підібраним взуттям.
"Чого краще уникати в образі? Сильно обтислих речей, екстремального міні і глибоких декольте. Також не варто йти в треніках і відверто розслаблених образах. Давайте поважати вчителів, школу і наших дітей, адже для них це свято", – резюмувала фахівець.