Мінкультури звинуватило владу КМДА у спробах зірвати святкування Дня незалежності

В Міністерстві культури та інформаційної політики заявляють, що Київська міська державна адміністрація надала всі необхідні дозволи для встановлення сцени в Маріїнському парку, повідомляє УНИАН.

Зокрема, щодо ситуації зі встановленням сцени для святкового концерту з нагоди 30-ї річниці Незалежності України на площі Конституції в Києві сказано, що "рештки пам’ятника учасникам більшовицького жовтневого повстання 1917 року проти Української Центральної Ради жодним чином не прив’язані до конкретних місць поховання". При цьому зазначається, що наразі невідомо навіть, чи взагалі лишилися на території Маріїнського парку будь-які поховання, "оскільки і радянською владою, протягом її існування, і німецькими окупантами під час Другої світової війни на території парку проводилися роботи з "благоустрою".

"В КМДА добре про це відомо, тому, як з’ясувало міністерство, адміністрація надала творчій команді усі необхідні для встановлення сцени дозволи. Сьогодні один із заступників голови КМДА раптом публічно обурився тим, що відбувається зі згоди київської міської влади, представником якої він є" , - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошують, що "події останніх днів говорять про те, що київська влада навмисно намагається зірвати в столиці святкування такої величної для країни дати – 30-річчя Незалежності України. Якщо задум саме такий, запевняємо: нічого не вийде. Київ, як і вся Україна, святкуватиме День Незалежності!".