Британські паби опинилися на межі закриття через дефіцит пива

Паби Великобританії виявилися на межі закриття через дефіцит пива популярних марок. Виконавчий директор Британської асоціації пива і пабів Емма Макларкін вказала на брак водіїв і складського персоналу для вирішення логістичних проблем, через які відбуваються перебої в поставках, повідомляє Лєнта.Ру.

Брак водіїв є "дуже серйозною загрозою для ланцюжка поставок", заявив керуючий директор Road Haulage Association з політики і зв'язків з громадськістю Рід Маккензі. Він додав, що уряд використовує короткострокові заходи в рішенні цієї проблеми, залучаючи військових до вантажоперевезень.

«В армії налічується дві тисячі кваліфікованих водіїв вантажних автомобілів. Нам не вистачає 100 тисяч водіїв вантажівок ", - сказав Маккензі.

Виконавчий директор Шотландської асоціації ліцензованої торгівлі Колін Уілкінсон заявила, що вантажоперевезення стали «нічним кошмаром», і деяким підприємствам доведеться закритися.

Брак водіїв викликаний тим, що вони не можуть пройти регулярне тестування для продовження водійських прав, так як автошколи закриті через пандемію. Крім цього, багатьом мігрантам, які працювали далекобійниками, довелося повернутися на батьківщину після Брексіта. Частина водіїв не може вийти на роботу через антіковідні обмеження. Ситуацію можуть погіршити страйки через низькі зарплати працівників компанії GXO Logistics Drinks, на чию частку припадає до 40 відсотків поставок в країні.

Пивоварна компанія Heineken вже оголосила про скасування поставок. Її представник заявив, що клієнти повідомлені про те, що вони не зможуть виконати замовлення через проблеми з логістикою.

Найбільше від перебоїв з поставками постраждали паби великих мереж через те, що вони прив'язані до певних брендів. Індустрія крафтового пива, навпаки, постраждала найменше, так як його виробництво не залежить від великих пивоварних компаній.