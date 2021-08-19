Омлет на сніданок: дієтолог назвала 5 смачних варіантів
Омлет – корисний і смачний варіант для сніданку. Його особливістю є можливість поєднання з різними продуктами, повідомляє 24 Канал.
Це дозволяє мати різноманітний раціон. 5 різних способів подачі омлету назвала дієтолог Світлана Фус.
Способи приготування омлету
Омлет – легка страва, на яку ви не витратите багато часу. Приготувати її можна різними способами: на паровій бані, запекти у духовці або мультиварці чи посмажити на сковороді.
Урізноманітнити страву дозволять начинки. Це може бути свіжа зелень, овочі, молочні, рибні та м'ясні продукти.
"Омлет добре підходить для сніданку. Ця страва ситна і зарядить енергією на цілий день. Тому не обмежуйте себе тільки "класичною" яєчнею. Включайте омлет у свій раціон, експериментуйте та радуйте своїх рідних і близьких,", – зазначила Світлана Фус.
Начинка для омлету
Світлана Фус назвала 5 варіантів для приготування омлету:
- Яйця, сир моцарела, помідори, базилік.
- Яйця, сир фета, авокадо, шпинат.
- Яйця, печериці, солодкий перець, цибулю.
- Яйця, цвітна капуста, зелений горошок, солодкий перець.
- Яйця, лосось, маслини, часник.
До кожного з варіантів можна додати спеції на свій розсуд і оливкову олію.