Омлет на сніданок: дієтолог назвала 5 смачних варіантів

Омлет – корисний і смачний варіант для сніданку. Його особливістю є можливість поєднання з різними продуктами, повідомляє 24 Канал.

Це дозволяє мати різноманітний раціон. 5 різних способів подачі омлету назвала дієтолог Світлана Фус.

Способи приготування омлету

Омлет – легка страва, на яку ви не витратите багато часу. Приготувати її можна різними способами: на паровій бані, запекти у духовці або мультиварці чи посмажити на сковороді.

Урізноманітнити страву дозволять начинки. Це може бути свіжа зелень, овочі, молочні, рибні та м'ясні продукти.

"Омлет добре підходить для сніданку. Ця страва ситна і зарядить енергією на цілий день. Тому не обмежуйте себе тільки "класичною" яєчнею. Включайте омлет у свій раціон, експериментуйте та радуйте своїх рідних і близьких," , – зазначила Світлана Фус.

Начинка для омлету

Світлана Фус назвала 5 варіантів для приготування омлету:

Яйця, сир моцарела, помідори, базилік. Яйця, сир фета, авокадо, шпинат. Яйця, печериці, солодкий перець, цибулю. Яйця, цвітна капуста, зелений горошок, солодкий перець. Яйця, лосось, маслини, часник.

До кожного з варіантів можна додати спеції на свій розсуд і оливкову олію.