Омлет на сніданок: дієтолог назвала 5 смачних варіантів

Омлет на сніданок: дієтолог назвала 5 смачних варіантів

Омлет – корисний і смачний варіант для сніданку. Його особливістю є можливість поєднання з різними продуктами, повідомляє 24 Канал.

Це дозволяє мати різноманітний раціон. 5 різних способів подачі омлету назвала дієтолог Світлана Фус.

Способи приготування омлету

Омлет – легка страва, на яку ви не витратите багато часу. Приготувати її можна різними способами: на паровій бані, запекти у духовці або мультиварці чи посмажити на сковороді.

Урізноманітнити страву дозволять начинки. Це може бути свіжа зелень, овочі, молочні, рибні та м'ясні продукти.

"Омлет добре підходить для сніданку. Ця страва ситна і зарядить енергією на цілий день. Тому не обмежуйте себе тільки "класичною" яєчнею. Включайте омлет у свій раціон, експериментуйте та радуйте своїх рідних і близьких,", – зазначила Світлана Фус.

Начинка для омлету

Світлана Фус назвала 5 варіантів для приготування омлету:

  1. Яйця, сир моцарела, помідори, базилік.
  2. Яйця, сир фета, авокадо, шпинат.
  3. Яйця, печериці, солодкий перець, цибулю.
  4. Яйця, цвітна капуста, зелений горошок, солодкий перець.
  5. Яйця, лосось, маслини, часник.

До кожного з варіантів можна додати спеції на свій розсуд і оливкову олію.

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