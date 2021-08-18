Репетиція параду: камуфляж на танках имитировали скотчем

Камуфляж на танках, які візьмуть участь у військовому параді в Києві до Дня Незалежності 24 серпня, виконаний за допомогою скотча﻿, повідомляє Деловая столица.

На це на своїй Facebook-сторінці звернув увагу екснардеп Борислав Береза.