Репетиція параду: камуфляж на танках имитировали скотчем
Камуфляж на танках, які візьмуть участь у військовому параді в Києві до Дня Незалежності 24 серпня, виконаний за допомогою скотча, повідомляє Деловая столица.
На це на своїй Facebook-сторінці звернув увагу екснардеп Борислав Береза.
"Зовсім не здивований. Який у нас Верховний Головнокомандувач — такий у нас і піксель. Pixel, Ze-version. Скотч приліпили. Цікаво, це (глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія — "ДС") Арахамія запропонував? Або (міністр оборони Андрій Таран — "ДС") Таран з (главою ОПУ Андрієм Єрмаком — "ДС") Єрмаком? Хоча, яка різниця, так?", — з іронією написав Береза.