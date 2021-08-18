Молдовський лоукостер FlyOne відкриває рейси в Київ

Молдовський лоукостер FlyOne відкриває рейси в Київ

Бюджетний авіаперевізник Молдови FlyOne запускає маршрут Кишинів – Київ. Перший політ відбудеться вже 1 жовтня. Загалом заплановано, що рейси відбуватимуться 3 рази на тиждень, повідомляє 24 Канал.

Вартість квитків стартує від 39 євро в один бік. Це найдешевший формат перельоту без багажу.

Розклад рейсів до Молдови

Авіакомпанія має дозвіл на польоти за цим напрямком з 1 жовтня до 25 березня. Очікують, що у разі підвищеного попиту, частоту рейсів змінять з 3 до 4 разів на тиждень. Літаки виконуватимуть рейси з аеропорту Київ (Жуляни). Політ триватиме лише 1 годину.

Рейс Київ – Кишинів виконуватимуть щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці о 4 ранку.

Кишинів – Київ відбуватиметься в ті самі дні тижня, виліт о 02:05 ночі.

Які умови перетину кордону з Молдовою

  • Сертифікат про вакцинацію;
  • Або негативний результат ПЛР-тесту або антиген-тесту;
  • Тест на антитіла, який діє 90 діб;
  • Довідка про одужання від COVID-19 впродовж останніх 180 днів.

Зверніть увагу! Якщо жодного з цих документів немає, турист має пройти 14-денну самоізоляцію. Проте якщо за 7 днів перебування у нього не виникне симптомів, і він отримає негативний результату ПЛР- або антиген-тесту, то карантин можна буде завершити.

Карантинні обмеження не поширюються на:

  • дітей до 12 років;
  • студентів до 18 років, які їдуть на навчання;
  • громадян, які приїжджають на лікування.
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