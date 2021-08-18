Зустріч "Кримської платформи" 23 серпня пройде в київському КВЦ "Парковий"

Саміт "Кримської платформи", намічений на 23 серпня, пройде в столичному конгрессно-виставковому центрі "Парковий", що на Парковій дорозі, повідомляє Страна.ua.

Як говориться в повідомленні, захід покликаний "продемонструвати єдність світової спільноти навколо позиції, що Крим - це Україна, засудити злочини РФ в Криму і навколо нього, а також визначити параметри міжнародної політики деокупацію".

Раніше стало відомо про орієнтовну програму заходу.

Так, делегації прибудуть в конгрессно-виставковий центр до 11:00-11:30. Потім почнеться офіційна частина, під час якої виступлять президент України Володимир Зеленський, глава Кабміну Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, колишній голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і все глави делегацій.

Після виступів пройде форум з чотирма панельними дискусіями по різним темам.

Саміт завершиться прийняттям спільної декларації.

На 13:45 запланована прес-конференція учасників. Потім пройде обід.