Зеленський схвалив рішення РНБО про захист кордону

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону", повідомляє Деловая столица.

Відповідний указ №367/2021 опубліковано на сайті президента.

Повідомляється, що в документі є доручення Кабінету міністрів, які засекречені

Так, протягом шести місяців Кабмін спільно з місцевими органами влади повинні провести інвентаризацію земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії держкордону на суші, по березі української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми. Також уряд повинен визначити власників і користувачів земельних ділянок, кадастрових номерів, цільового призначення та форми власності земель.

При цьому влада повинна припинити права постійного користування земельними ділянками земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення шириною 30 — 50 метрів уздовж лінії держкордону на суші. Оскільки їхні після передадуть в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби.

Також, згідно з документом, прикордонні ділянки земель мають бути вилучені у тимчасове або постійне користування Держприкордонслужбою.