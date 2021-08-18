Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко заявила про стеження
Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета лікар Юлія Кузьменко заявила про переслідування, повідомляє Українська правда.
"Ситуація неприємна - нас дійсно переслідують. Після випадків переслідування і спроб проникнути в приміщення проживання Яни, я намагаюся уважно стежити, в тому числі і за автомобілями, які їздять поруч зі мною", - написала Юлія Кузьменко у Facebook.
У зв'язку зі стеженням Кузьменко вирішила заявити, що не має суїцидальних настроїв, її машина в ідеальному стані, а сама вона обережний водій.
Також лікар додала, що не має проблем зі здоров'ям і попросила вважати брехнею і розцінювати як крик про допомогу, якщо вона несподівано починає брати на себе провину за вбивство Шеремета.