Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко заявила про стеження

Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета лікар Юлія Кузьменко заявила про переслідування, повідомляє Українська правда.

"Ситуація неприємна - нас дійсно переслідують. Після випадків переслідування і спроб проникнути в приміщення проживання Яни, я намагаюся уважно стежити, в тому числі і за автомобілями, які їздять поруч зі мною" , - написала Юлія Кузьменко у Facebook.

У зв'язку зі стеженням Кузьменко вирішила заявити, що не має суїцидальних настроїв, її машина в ідеальному стані, а сама вона обережний водій.

Також лікар додала, що не має проблем зі здоров'ям і попросила вважати брехнею і розцінювати як крик про допомогу, якщо вона несподівано починає брати на себе провину за вбивство Шеремета.