В Україні планують заборонити рекламу лікарських препаратів

Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету міністрів розробити мораторій на рекламу ліків і медпрепаратів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення РНБО оприлюднено в середу на сайті глави держави в указі №369 / 2021.

Згідно з ним Кабмін повинен ввести до 1 січня 2024 року мораторій на рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, методів діагностики, методів лікування і реабілітації на телебаченні і радіо, а також в засобах масової інформації.

Також Кабміну необхідно забезпечити реальний контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів та уникнення призначення пацієнтам великої кількості різних медпрепаратів або лікувальних процедур.

В РНБО зазначають, що застосування таких заходів має мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров'я українців.