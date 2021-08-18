Туреччина готова співпрацювати з талібами через жінок, — Ердоган

Офіційний Стабул цінує помірковані заяви ісламістського руху "Талібан" щодо забезпечення прав жінок в Афганістані, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган.

"Ми відкриті для співпраці. Вони (таліби — "ДС") були дуже чутливими до відносин з Туреччиною, і ми сподіваємось, що їхня чутливість збережеться" , — додав Ердоган.

У вівторок головний представник "Талібану" Забіхулла Моджахед заявив на пресконференції в Кабулі, що жінкам буде дозволено працювати і вчитися і " вони будуть дуже активними в суспільстві, але в рамках шаріату ".

Водночас, Ердоган заявив, що прагне зберегти безпеку аеропорту Кабула. Туреччина має свій контингент у країні і все ще не вивела його.

Зазначимо, за попереднього панування талібів у Афганістані у 1996-2001 роках спостерігалося жорстоке ставлення до жінок. В країні практикували публічне побиття каміння до смерті, відрізання носів дівчатам та інші дикунства.