Відкрито справу на водія, який погрожував київським патрульним пістолетом

Поліція порушила кримінальну справу через інцидент з озброєним водієм на вулиці Саксаганського в центрі Києва. Водій погрожував патрульним пістолетом, щоб його пропустили на перекриту через репетицію параду вулицю, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією столичної поліції правоохоронці затримали чоловіка та відразу ж провели невідкладні слідчі дії, зокрема поспілкувалися зі свідками та очевидцями події, а також переглянули відео с камер відеонагляду.

"Порушником виявився уродженець Чернігівської області, 2000-го року народження. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події правоохоронці вилучили травматичний пістолет" , - зазначили в поліції.

Поліцейські порушили справу за ч. 1 ст. 345 КК України, тобто погроза щодо працівника правоохоронного органу. Водію тепер загрожує до трьох років позбавлення волі, йому вже готують підозру.

Автор: Дмитро Левицький