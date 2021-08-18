У ВООЗ підтвердили, що COVID-вакцинація анулює смертність від "Дельти"

Головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я, педіатр Сумья Свамінатан заявила, що вакцинація проти коронавірусу запобігає важкому перебігу COVID-19. Також імунізація вберігає від смерті через наслідки зараження варіантом "Дельта", повідомляє Страна.ua.

Про це співробітниця ВООЗ сказала 18 серпня під час брифінгу, який транслювався в Ютубі. У своїх висновках Свамінатан спиралася на статистику, згідно з якою щеплення однозначно запобігають росту випадків важкого перебігу, госпіталізацій і смертей при зараженні на коронавірус.

"Це вірно і щодо штаму коронавірусу "Дельта" , - додала Свамінатан.

А епідеміолог-інфекціоніст та співробітниця програми ВООЗ надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Марія ван Керкхове сказала, що навіть в країнах з великою часткою щеплених людей "дельта"-штамм циркулює в тих групах, де мало вакцинованих і які не дотримуються заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.