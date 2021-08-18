МФВ заморозив підтримку Афганістану

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оголосив, що призупиняє допомогу Афганістану через відсутність чіткого розуміння в міжнародній спільноті статусу уряду країни, повідомляє Лента.Ру.

Згідно із заявою організації, Афганістан більше не має доступу до спеціальних прав запозичення та інших ресурсів МВФ. Наступного тижня МВФ повинен був перерахувати країні близько 400 мільйонів доларів допомоги.

Відзначається, що наразі світова спільнота не визнає рух «Талібан» легітимним керівництвом Афганістану.