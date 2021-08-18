Російська школа в Празі закривається через дипломатичний скандал

Дипломатичний конфлікт, який виник між Прагою і Москвою через справу Врбетіце, триває. Цього разу розбіжності торкнулися російської школи, повідомляє 420on.

Два місяці тому десятки росіян, які працювали в посольстві РФ в Празі, покинули Чехію через справу Врбетіце. Зараз йде суперечка з приводу офіційного статусу співробітників російської школи. Російська сторона наполягає на тому, щоб вчителі школи при посольстві Росії в Празі мали дипломатичний статус. Однак Чехія пропонує їм тільки недипломатичні перебування.

Нагадаємо, що до весни цього року вчителі мали статус співробітників посольства Росії, але вже в травні міністерство закордонних справ Чехії оголосило, що тепер їм необхідно подавати заявки на отримання візи і в стандартному форматі працювати в Чеській Республіці, як це роблять представники японських або німецьких шкіл .

Такий варіант не влаштовує керівництво російської школи, сторони не можуть дійти згоди.

Чеська сторона наполягає на підтримці паритету, тобто на збереженні однакової кількості дипломатів у посольствах Чехії та Росії. Російські вчителі, а точніше їх односторонній дипломатичний статус, не вписуються в рамки цієї угоди.