Голова Миколаївської ОДА назвав війну на Донбасі "юридично громадянською"

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім назвав російську агресію на Донбасі "чисто юридично громадянською війною". Про це він сказав в коментарі місцевому виданню Шиповник, повідомляє Ліга.net.

Журналістка попросила Кіма прокоментувати його слова семирічної давності. Тоді він написав у Facebook, що на Донбасі "українці вбивають українців".

"Чисто юридично це війна громадянська ... Де-юре це громадянська, де-факто це російська агресія. Тобто вони ними керують. Нашими громадянами, яких ми чекаємо назад, коли це все закінчиться, коли влада в Росії зміниться. І тоді наші громадяни до нас повернуться" , - сказав Кім.

Президент Володимир Зеленський призначив Кіма головою Миколаївської обласної державної адміністрації 25 листопада 2020 року.