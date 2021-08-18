У Росії розбився військовий Міг-29, є загиблий

Винищувач МіГ-29 розбився під час планового польоту в Астраханській області, повідомляє російське видання РИА Новости, з посиланням на пресслужбу Південного військового округу РФ.

Як зазначили у військовому відомстві РФ, літак впав в безлюдному місці на території полігону Ашулук. Політ виконувався без боєкомплекту, пілот загинув.

Для встановлення причин катастрофи до місця падіння направили комісію Головного командування Повітряно-космічних сил Росії.