Румунія підтвердила участь в "Кримській платформі"

Румунія візьме участь в установчому саміті Кримської платформи. Про це в середу, 18 серпня заявила пресслужба Офісу президента, повідомляє Кореспондент.

Зазначається, що заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час телефонної розмови ознайомив радника президента Румунії з європейських справ Леонарда Орбана з підготовкою до саміту Кримської платформи і його змістовним наповненням.

У свою чергу Орбан підтвердив незмінність підтримки Румунією суверенітету і територіальної цілісності України, а також додав, що Румунія буде представлена на заході на високому рівні.

Саміт Кримської платформи вперше пройде 23 серпня в Києві, його головна мета - деоккупація півострова і повернення його Україні мирним шляхом. Очікується, що в заходах візьмуть участь до сорока міжнародних та урядових делегацій.

Учасники саміту повинні прийняти підсумковий документ про деокупацію захопленого Росією півострова.